Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.05 (состоянием на 09:00)

О том, что электронные сигареты несут в себе в десятки и сотни раз меньше вреда, чем сигареты, известно и сказано уже много. Отсутствие как такового процесса горения и, как следствие, необходимости фактически вдыхать дым, низкие температуры парообразования, что также благоприятно сказывается на

106