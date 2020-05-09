Были названы области с чрезвычайным уровнем пожарной опасности

Сегодня в Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в трех областях.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 15 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, погода сегодня улучшится в северных областях, впрочем в других - дождь и холодно, температура воздуха днем составит +12+23. Отметим, дождей сегодня не будет в Черниговской, Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Крымской областях.