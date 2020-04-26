Наибольший рост заболеваний COVID-19 выявлен в Киеве, Черновицкой и Волынской областях

Черновицкая и Волынская области, а также Киева стали лидерами по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Также, согласно данным СНБО, в четырех регионах за сутки не было подтверждено ни одного случая коронавируса - Луганская, Николаевская, Полтавская и Сумская области.

В общем ситуация по областям выглядит так: