Наибольший рост заболеваний COVID-19 выявлен в Киеве, Черновицкой и Волынской областях

Черновицкая и Волынская области, а также Киева стали лидерами по количеству новых заражений коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.
Также, согласно данным СНБО, в четырех регионах за сутки не было подтверждено ни одного случая коронавируса - Луганская, Николаевская, Полтавская и Сумская области.
В общем ситуация по областям выглядит так:
- Винницкая обл. +20;
- Волынская обл. +47;
- Днепропетровская обл. +10;
- Донецкая обл. +4;
- Житомирская обл. +5;
- Закарпатская обл. +25;
- Запорожская обл. +9;
- Ивано-Франковская обл. +22;
- г. Киев +56;
- Киевская обл. +27;
- Кировоградская обл. +5;
- Луганская обл. +0;
- Львовская обл. +38;
- Николаевская обл. +0;
- Одесская обл. +19;
- Полтавская обл. +0;
- Ровенская обл. +12;
- Сумская обл. +0;
- Тернопольская обл. +27;
- Харьковская обл. +44;
- Херсонская обл. +2;
- Хмельницкая обл. +13;
- Черкасская обл. +2;
- Черновицкая обл. +84;
- Черниговская обл. +12.