 

Еще 20 человек умерли от коронавируса в Украине - рекорд недели

События Сегодня, 09:4841
Еще 20 человек умерли от коронавируса в Украине - рекорд недели

В Украине за прошлые сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом COVID-19.

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения коронавируса СНБО Украины.

Таким образом за вчера зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от коронавируса за неделю. Больше было зафиксировано за 7 мая - тогда умер 21 пациент. Общее количество жертв COVID-19 в Украине увеличилось до 476 человек. 

Отметим, по состоянию на утро 15 мая в Украине подтверждено 17 330 случаев заражения COVID-19. При этом за прошлые сутки заразились 483 человек. Это уже третий день подряд, когда в стране фиксируют рост количества новых заболеваний.

Также сообщалось, что в Винницкой области умер настоятель храма Украинской православной церкви Московского патриархата, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом. У священника был ряд сопутствующих заболеваний.

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Теги: news, новости, Укриана, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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