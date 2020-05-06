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События Сегодня, 14:30421
Дестабилизировать работу пунктов пропуска попытаются "ДНР/ЛНР"

Оккупационные администрации отдельных районов Донецкой и Луганской областей попытаются устроить протесты и провокации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ).

 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что в ближайшее время по указанию российских кураторов ожидаются попытки устроить на КПВВ имитационные "акции протеста" и провокации. 

"Анализ данных показывает, что целью этих провокаций будет дестабилизация работы, в первую очередь, КППВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", через которые осуществляются поставки гуманитарной помощи. Ответственность за возможные последствия полностью ложится на руководителей оккупационной российской власти", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона отмечает, что на консультациях Контактной группы поднимался вопрос открытия КПВВ в Золотом Луганской области, однако так называемая "ЛНР" концентрируется на фабрикации фейковых сюжетов о якобы проблемах в работе КПВВ "Станица Луганская".

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Теги: news, новости, Украина, КПВВ, ДНР, ЛНР, 7dniv, 7dnivinfo  
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