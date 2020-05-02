Массовое тестирование на антитела к COVID-19 запускают в Украине

В рамках борьбы с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела. Предполагается, что ИФА-диагностика начнется уже со следующей недели.

Об этом на совещании у президента Украины Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента.

Степаном отметил, что на сегодня Минздрав готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19.

"По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Напомним, алгоритм тестирования на антитела к COVID-19 должны были определить еще две недели назад. Украинская сторона для этого консультировалась с учеными и экспертами Всемирной организации здравоохранения.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина заявлял, что украинцы смогут узнать свой статус и сделать исследования на имеющиеся антитела в частных лабораториях за свои деньги. А рекомендации Минздрава будут для тех ИФА-тестов, которые закуплены за средства государственного бюджета.