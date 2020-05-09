Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 16.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 17 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 528 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 700 случаев;
Волынская область - 599 случаев;
Днепропетровская область - 806 случаев;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 540 случаев;
Закарпатская область - 858 случаев;
Запорожская область - 365 случаев;
Ивано-Франковская область - 1200 случаев;
Кировоградская область - 441 случай;
Киев - 2221 случай;
Киевская область - 1143 случая;
Львовская область - 969 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 236 случаев;
Одесская область - 734 случая;
Полтавская область - 263 случая;
Ровенская область - 1104 случая;
Сумская область - 161 случай;
Тернопольская область - 1065 случаев;
Харьковская область - 773 случая;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 235 случаев;
Черновицкая область - 2647 случаев;
Черкасская область - 363 случая;
Черниговская область - 105 случаев