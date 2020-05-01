В Украине пандемия коронавируса может пойти на спад уже в конце мая

Начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года. Такой прогноз дала команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ученых.

Согласно прогнозу, для Украины на 15-дневном отрезке времени (06.05.20 - 20.05.20) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных в день.