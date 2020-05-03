Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 17.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 18 291 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 17 мая в Украине 18291 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 514 летальных, 5116 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 433 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 715 случаев;
Волынская область - 615 случаев;
Днепропетровская область - 837 случаев;
Донецкая область - 130 случаев;
Житомирская область - 546 случаев;
Закарпатская область - 885 случаев;
Запорожская область - 378 случаев;
Ивано-Франковская область - 1210 случаев;
Кировоградская область - 443 случая;
Киев - 2280 случаев;
Киевская область - 1197 случаев;
Львовская область - 1019 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 238 случаев;
Одесская область - 746 случаев;
Полтавская область - 264 случая;
Ровенская область - 1126 случаев;
Сумская область - 162 случая;
Тернопольская область - 1078 случаев;
Харьковская область - 786 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 253 случая;
Черновицкая область - 2694 случая;
Черкасская область - 372 случая;
Черниговская область - 108 случаев.