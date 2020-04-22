"Евровидение-2021" состоится в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году состоится в нидерландском Роттердаме. "Евровидение-2020" должно было пройти в этом же городе с 12 по 16 мая.

Об этом было объявлено в ходе прямой трансляции концерта Europe Shine a Light, который проходил вместо"Евровидения" в 2020 году, сообщает РБК-Украина.

"Европейский вещательный союз и организаторы конкурса в Нидерландах рады сообщить, что приняли решение о проведении "Евровидения" в 2021 году в Роттердаме", - заявили организаторы конкурса.

Отметим, Нидерланды получили право на проведение Евровидения-2020 после того, как в прошлом году его выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.