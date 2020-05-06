Возобновления рейсов в мае не будет: МАУ закрыла продажи до 1 июля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Такое решение приняли из-за "плачевного прогноза" развития ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента авиакомпании Евгения Дыхне для Avianews.

По словам президента МАУ, после анализа ситуации в странах потенциальной маршрутной сети и в Украине, авиакомпания приняла решение о закрытии продажи билетов на международные рейсы до 1 июля.

Дыхне пояснил, что прогноз развития ситуации с коронавирусом является плачевным, а Украина является частью глобального тренда. Из-за коронавирусного кризиса, авиационная отрасль выйдет на запланированные на 2020 год показатели, лишь в 2023 году.