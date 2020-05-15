Желтый уровень опасности объявили в Киеве из-за порывов ветра

Синоптики предупредили о ветреной погоде в Киеве в понедельник, 18 мая. В столице объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным синоптиков, завтра в Киеве ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. В Гидрометцентре объявили желтый (первый) уровень опасности.

Кроме того, специалисты в КГГА призвали жителей столицы придерживаться рекомендаций во время сильного ветра, чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье опасности: