 

Чем особо опасен коронавирус для гипертоников рассказали врачи

События Сегодня, 21:0231
Чем особо опасен коронавирус для гипертоников рассказали врачи

Об этом рассказал главный внештатный кардиолог ведомства Сергей Бойцов, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

 

По данным специалиста, люди с болезнями сердца и сосудов находятся в группе высокого риска заражения инфекцией. Поэтому каждому человеку с повышенным артериальным давлением необходимо принимать препараты, предписанные лечащим врачом. Кроме того, им нельзя забывать и о физической активности.

"Появились данные, что артериальная гипертония очень значимо ассоциирована с вероятностью развития тяжелого течения коронавирусной инфекции", - сказал Бойцов.

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Теги: news, новости, Украина, Гипертония, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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