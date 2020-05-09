Гороскоп на сегодня (18.05.20)

Овен

Избегайте перемен в любых областях деятельности, так как они могут обернуться неожиданной стороной. Можно положиться на старые связи - они откроют для вас новые перспективы. Следует сглаживать конфликты и все вопросы решать миром.

Телец

Профессиональные и домашние заботы займут вас целиком и полностью, но это не будет тяготить. В этот день не позволяйте себе заниматься делами, имеющими сомнительный характер. Сейчас не следует употреблять крепкие спиртные напитки.

Близнецы

Проявляйте больше инициативы во всем, что касается вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, то не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов. Противостоять натиску энергетически сильного человека вам будет сложно, хотя и возможно.

Рак

Смело планируйте серьезные дела. Вы сможете с ними справиться. Сейчас вам просто необходимы романтические встречи, развлечения и отдых. Благодаря положительным эмоциям вы сможете набраться сил и подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.

Лев

На работе могут возникнуть проблемы, с которыми справиться окажется затруднительно. Но не стоит огорчаться и бросаться в крайности, а тем более выяснять отношения с руководством. Сейчас благоприятное время для встреч, поездок, а также для общения с друзьями.

Дева

Этот день может оказаться для вас противоречивым. С одной стороны, вы будете активны и полны желания добиться результатов, но с другой, поступающие предложения могут оказаться не такими интересными, какими их будут вам представлять. Откровенность может пойти вам на пользу.

Весы

Сейчас нужно проявить себя хорошим стратегом. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте полностью руководить собой. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Вспомните о старых связях. Они могут оказаться полезными. Но напоминать о себе нужно тактично.

Скорпион

Предстоит много общения, интересных знакомств и необычных встреч. Можно планировать деловые переговоры, подписание важных бумаг. Но не стоит рассчитывать на скорые материальные выгоды от всего этого. Более того, звезды рекомендуют вообще исключить корыстные мотивы в чем бы то ни было.

Стрелец

Пришло время инициатив и активных действий. Ранее неподъемные и сложные вопросы решатся легко и непринужденно. Важно лишь не лениться и надеяться только на себя. В личном плане обойдется без разочарований и печали. Есть вероятность судьбоносной встречи или триумфального возврата старых отношений.

Козерог

Идите на поводу своих желаний и дерзновенных стремлений. Поддержка любимых людей гарантирована. В профессиональной области существенных перемен не ожидается. Все идет своим чередом - без авралов и сверхурочных работ. И это как раз кстати - звезды запланировали много встреч со старыми друзьями.

Водолей

Потребуется много душевных и физических сил для устройства самых разных дел. Возможно, придется принимать ответственные решения. Желательно избегать участия в спорах и конфликтах. А вот походы по магазинам доставят много радости и удовольствия. Только постарайтесь обойтись без долгов.

Рыбы

Постарайтесь заниматься только делами, заряжающими положительными эмоциями. Избегайте споров и выяснения отношений с коллегами, друзьями и близкими людьми. Высока вероятность экстравагантным поведением или неосторожным словом сильно кого-нибудь обидеть, даже не осознав этого.