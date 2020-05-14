 

С 15 июня Украина может возобновить авиасообщение с ЕС

События Вчера, 22:2843
С 15 июня Украина может возобновить авиасообщение с ЕС

Украина откроет авиационное сообщение вместе со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, что ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

 

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ThePage, передает РБК-Украина. 

При этом Ляшко отметил, что решение о возобновлении движения общественного транспорта будет принято в ближайшее время.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны - это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - отметил главный санврач.

Однако он добавил, что возможность открытия авиасообщения с Европой возможно при определенных эпидемических условиях.

"Мы рассматриваем ЕС, смотрим на его динамику и потенциально тоже готовы открывать границы, но при условии, что в своей стране мы будем иметь возможность и способность системы здравоохранения реагировать на опасность, когда будем видеть, что заполненность коек больными коронавирусной болезнью не превышает, например, 50%", - добавил Ляшко.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Авиасообщение, ЕС, 7dniv, 7dnivinfo  
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