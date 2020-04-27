Организатора убийства Окуевой установило следствие

Прокуратура Киевской области сообщила подозрение в организации убийства добровольца Амины Окуевой гражданину Российской Федерации. В ближайшее время его объявят в международный розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что подозрение объявлено предполагаемому организатору нападения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в Глевахе Киевской области в октябре 2017 года. По данным следствия, организатором является 44-летний уроженец Чечни, который подыскивал исполнителей преступления и обеспечил их автомобилем.

"Заказчику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Также следствие подготовило ходатайство о его доставке в суд для избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее время будет решен вопрос об объявлении гражданина России в международный розыск.