 

Актер из фильма "Сумерки" найден мертвым вместе со своей девушкой

События Сегодня, 16:0155
Актер из фильма "Сумерки" найден мертвым вместе со своей девушкой

В Лос-Анджелесе вместе со своей девушкой был найден мертвым в своем доме актер Грегори Тайри Бойс из фильма "Сумерки". Ему было 30 лет.

 

Как сообщает eonline, полиция нашла их после звонка. Представитель полиции заявил, что смерть не была связана с криминалом, но от дальнейших объяснений отказался.
Грегори Тайри Бойс был не очень известным. В "Сумерках" 2008 года его персонаж Тайлер Кроули чуть ли не сбил на машине главную героиню Беллу (Кристен Стюарт), которую успел спасти вампир Эдвард (Роберт Паттинсон). Других ролей в кино у Бойса не было.

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