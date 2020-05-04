Сроки и условия открытия детсадов и школ назвали в Киеве

Открытие садов и школ в столице будет возможным для посещения не ранее, чем через 10-14 дней после решения правительства. Кроме того, в учреждениях образования уже сделали часть необходимых мер для восстановления работы.

Об этом заявил на своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

Киевские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина, пользуясь рекомендациями коллег из Китая и Южной Кореи. Он предусматривает четкую очередность мер и строгое соблюдение санитарных норм.

В учебных заведениях уже осуществили часть необходимых мер для возобновления работы. В частности:

проверяют работников на возможное заболевание

проводят инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных

закупают моющие средства и дезинфектор, другие необходимые материалы.

Напомним, сегодня, 20 мая, состоится заседание Кабинета министров. На заседании примут решение о дальнейшем ослаблении карантина. Заседание начнется в 14 часов.