C 22 мая общественный транспорт возобновляет работу

Кабинет министров принял решение о возобновлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта в Украине. Это решение было принято в рамках ослабление карантина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Напомним, столица Украины готовится возобновить перевозки в общественном транспорте в обычном режиме. После 22 мая пассажиры, водители и кондукторы должны быть в защитных масках, контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция и муниципальная стража.