С 25 мая в Украине открывают метро

Кабинет министров принял решение открыть метро в Украине, в частности в Киеве. Дата открытия - 25 мая.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее сообщалось, что пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку. В наземном общественном транспорте также оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы.

Отметим, мэр города заявил, что после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.