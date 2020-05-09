 

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)

События Сегодня, 09:24372
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 19 706 случаев коронавирусной болезни COVID-19

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 476 новых случаев.

 

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 788 случаев;
Волынская область - 698 случаев;
Днепропетровская область - 856 случаев;
Донецкая область - 138 случаев;
Житомирская область - 589 случаев;
Закарпатская область - 964 случая;
Запорожская область - 398 случаев;
Ивано-Франковская область - 1257 случаев;
Кировоградская область - 455 случаев;
Киев - 2475 случаев;
Киевская область - 1316 случаев;
Львовская область - 1175 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 274 случая;
Одесская область - 806 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1287 случаев;
Сумская область - 165 случая;
Тернопольская область - 1098 случаев;
Харьковская область - 851 случай;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 294 случая;
Черновицкая область - 2842 случая;
Черкасская область - 381 случай;
Черниговская область - 117 случаев.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.05 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 09.05 (состоянием на 09:00)
9-мая-2020, 09:37
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.05 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 03.05 (состоянием на 09:00)
3-мая-2020, 10:10
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.05 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 01.05 (состоянием на 09:00)
1-мая-2020, 10:30
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.04 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.04 (состоянием на 09:00)
20-апр-2020, 09:31
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.04 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 15.04 (состоянием на 09:00)
15-апр-2020, 09:32

Последние новости

10:44
События
От коронавируса вылечились более 2 млн людей в мире
10:43
Политика
На заявление России о президентстве Зеленского резко отреагировали в Украине
10:40
Политика
На выборы мэра Киева может пойти Ляшко
10:38
Политика
Того что Притула будет участвовать в выборах мэра Киева не исключают в "Голосе"
10:36
Политика
Перенести выборы предложили во Франции
10:35
Экономика
Официальный курс доллара впервые с начала месяца повысил НБУ
10:13
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (21.05.20)
09:44
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 21 Мая
09:24
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-05-20
21:42
События
С 1 июня в Киеве планируют открыть пляжи
20:09
События
Нарушителя границы со стрельбой задержали в Закарпатской области
17:53
Политика
Проект Меморандума с МВФ одобрил Кабмин
17:52
Политика
Закон Зеленского о ратификации одной из конвенций Совета Европы приняла ВР
17:51
Политика
С датой запуска автофиксации нарушений ПДД определился Кабмин
17:30
События
С 25 мая в Украине открывают метро
17:28
События
C 22 мая общественный транспорт возобновляет работу
17:11
Политика
Границу со странами ЕС и Молдовой открывает Украина
17:07
Политика
Рассмотреть конституционность назначения Сытника в НАБУ просят КСУ
17:05
Экономика
Выделение 1,2 млрд евро помощи Украине окончательно одобрили в ЕС
17:03
События
Имя возможного организатора убийства Окуевой стало известно

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 19.05 (состоянием на 09:00)4594
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.05 (состоянием на 09:00)4444
Политические преследования несогласных в Украине продолжаются! При президенте Зеленском ничего не изменилось, а только стало ещё хуже!637
Как препараты против панкреатита помогают в борьбе с Covid-19 выяснят в Британии466
Немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом требуют США от России397
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)373
Кабмин рассмотрит сегодня открытие метро, садиков и запуск транспорта143

Досуг

Почему качество кровли дома настолько важно?
Почему качество кровли дома настолько важно?
Важность кровли дома: почему не стоит экономить на качестве
Вчера, 18:35102
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
Компьютерные столы для двоих детей: удобство и функциональность в одном наборе
Вне зависимости от возраста стол – это важный предмет детской комнаты. Малыши могут за ним рисовать, лепить что-то из пластилина. Старшие ребята пользуются столом для занятий, выполнения домашних заданий. В семьях может быть несколько детей.
Вчера, 18:17104
Пятерка лучших чехлов для iPhone11
Пятерка лучших чехлов для iPhone11
После покупки очередного флагмана от  известного купертинского гиганта, сразу задумываешься над тем, как надежно защитить устройство от царапин, вмятин и прочих повреждений
Вчера, 12:3276
Суррогатное материнство в условиях карантина
Суррогатное материнство в условиях карантина
Карантин в Украине продлен, но это не является препятствием для нашего центра суррогатного материнства “Artemida”. И поэтому мы продолжаем работать строго соблюдая все санитарно-эпидемиологических норм
19-мая-2020, 21:08119
Онлайн-торговля: как сделать ее эффективной
Онлайн-торговля: как сделать ее эффективной
Создание интернет-магазина ecommerce – отличное решение для бизнеса
19-мая-2020, 17:33112
Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы
Выбор городского велосипеда: вопросы - ответы
Все ближе лето – это ли не самое идеальное время для покупки велосипеда!?
19-мая-2020, 14:58141

События

От коронавируса вылечились более 2 млн людей в мире
От коронавируса вылечились более 2 млн людей в мире
Всего в мире более 5 млн зараженных
Сегодня, 10:4445
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 21 мая в Украине 19706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Сегодня, 09:24373
С 1 июня в Киеве планируют открыть пляжи
С 1 июня в Киеве планируют открыть пляжи
Для открытия необходимы решения Кабмина и КГГА
Вчера, 21:42109
Нарушителя границы со стрельбой задержали в Закарпатской области
Нарушителя границы со стрельбой задержали в Закарпатской области
Мужчина пытался нелегально попасть в Украину с территории Венгрии
Вчера, 20:09101
С 25 мая в Украине открывают метро
С 25 мая в Украине открывают метро
Правительство приняло соответствующее решение
Вчера, 17:30100
C 22 мая общественный транспорт возобновляет работу
C 22 мая общественный транспорт возобновляет работу
Кабмин сегодня принял решение
Вчера, 17:28108
7 Днів