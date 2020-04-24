Двум экс-бойцам "Беркута" объявили подозрения по делам Майдана

Прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум бывшим сотрудникам полка милиции особого назначения "Беркут". Они подозреваются в искусственном создании доказательств против митингующих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, утром 20 января 2014 года группой так называемых "титушок" были задержаны на ул. Лаврской в ​​Киеве трое участников акции протеста, которые шли домой из Майдана Незалежности. Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими "преступления".

Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины).