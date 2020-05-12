Что будет включать следующий этап ослабления карантина в столице рассказали в КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что включает в себя следующий этап ослабления карантина в столице. В частности, с 23 мая начнет работу наземный транспорт, а с 25 - метро.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"По поводу следующего этапа послаблений в Киеве - с 23 мая начнет работать наземный общественный транспорт: автобус, трамвай, троллейбус. Начнут работу магазины площадью до 1000 кв.м. С 25 мая будет восстановлена ​​работа метрополитена. Также откроются промышленные рынки и сельско-хозяйственные ярмарки", - отметил глава столицы.