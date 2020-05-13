 

С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки

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С 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки

В рамках ослабления карантина в Украине с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки. В частности, запускаются первые поезда дальнего следования.

 

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает правительственный портал

По его словам, "Укрзализныця" уже готова к возобновлению пассажирских перевозок.

"Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров", - отметил Криклий.

Кроме того, сообщается, что на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" усилены меры безопасности и установлена ​​новая система видеонаблюдения - 22 камеры с функцией распознавания лица. Также с Вокзальной площади демонтированы МАФы.

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Теги: news, новости, Украина, Железнодорожные_перевозки, 7dniv, 7dnivinfo  
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