Открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина, Печерский суд обязал Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора Украины обязан начать расследование возможного вмешательства экс-вице-президента США Джо Байдена в деятельность бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Такое решение принял Печерский районный суд Киева. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.
"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса генерального прокурора… внести в Едином реестре досудебных расследований к краткому изложению фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, - ред.)… сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины… бывшего вице-президента США ", - говорится в постановлении суда.