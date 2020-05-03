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События Сегодня, 21:5027
Из-за гибели командира батальона "Луганск-1" прокуратура возбудила дело

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели командира батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергея Губанова. Инцидент произошел вблизи Трехизбенки вечером 20 мая.

 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Правоохранители установили, что около 22:50 во время патрулирования территории вдоль реки Северский Донец вблизи Трехизбенки произошло детонирования вражеской мины. На взрывном устройстве подорвались четверо сотрудников батальона.

"По указанному факту следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

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