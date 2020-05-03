Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)

В Украине зафиксировано 20148 случаев коронавирусной болезни COVID-19
По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 824 случая;
Волынская область - 740 случаев;
Днепропетровская область - 859 случаев;
Донецкая область - 141 случай;
Житомирская область - 607 случаев;
Закарпатская область - 1003 случая;
Запорожская область - 401 случай;
Ивано-Франковская область - 1268 случаев;
Кировоградская область - 460 случаев;
Киев - 2522 случая;
Киевская область - 1344 случая;
Львовская область - 1240 случаев;
Луганская область - 43 случая;
Николаевская область - 277 случаев;
Одесская область - 814 случаев;
Полтавская область - 266 случаев;
Ровенская область - 1323 случая;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1105 случаев;
Харьковская область - 866 случаев;
Херсонская область - 173 случая;
Хмельницкая область - 299 случаев;
Черновицкая область - 2905 случаев;
Черкасская область - 383 случая;
Черниговская область - 119 случаев.