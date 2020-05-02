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События Сегодня, 10:4724
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек

В Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек. Его задержали.

 

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook

На берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского района отдыхала компания киевлян, которые собирались уже не раз половить там рыбы. Всего по данным следствия их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3. 1962 г.р.

"Около 1 часа ночи, арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - сообщил Геращенко.

Как говорит замминистра, сначала он убил двоих, что оставались с ним рядом с ним. Затем начал расстреливать 6-х спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек.

Лишь один, услышав выстрелы, успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве 7 человек задержан полицейскими и находится под стражей, он будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу. Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.

"Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека лишившего жизни семерых", - добавил Геращенко.

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