Из-за массового убийства в Житомирской области полиция открыла дело

Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Дело открыли по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.
Напомним, на берегу ставка, неподалеку от села Новоселица Попельнянского мужчина растрелял 7 человек.