К ослаблению карантина Киев и 11 областей не готовы - Минздрав

Минздрав назвал области, которые готовы и не готовы к ослаблению карантинных мер. Половина страны не готова.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.
Вместе с тем, Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области готовы к ослаблению ограничений.