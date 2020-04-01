 

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

События Сегодня, 13:18118
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Это официальная информация. СМИ утверждают, что убитые - нацгвардейцы и добровольцы, которые имели конфликт с арендатором, который, в свою очередь, жаловался на вымогательство полиции.

Собрали все, что известно о массовом убийстве.

Что произошло. Версия МВД

Утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что ночью в Житомирской области арендатор ставка расстрелял семерых человек, которые приехали порыбачить. По его данным, это были восемь старых друзей, которые там собирались уже не раз.

После совместного распития спиртных напитков с 58-летним арендатором ставка, шесть рыбаков отправились спать в сарайчик на берегу ставка, а двое остались с арендатором.

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Судя по фото, опубликованным Геращенко, убитые действительно отдыхали и рыбачили.

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве "внезапно возникших резких неприязненных отношений" (так формулирует Антон Геращенко) начал расстреливать гостей из ружья марки "ИЖ". Сначала убил двоих, которые оставались с ним рядом. Затем пошел расстреливать шестерых спящих.

Спасся только один рыбак. Услышав выстрелы, он успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемого в убийстве 7 человек задержали, изъяли ружье. По словам Геращенко, задержанный направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Антон Геращенко также опубликовал аэроснимок места трагедии, сделанный с полицейского квадрокоптера.

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Новоселица расположена на границе Житомирской и Киевской области, недалеко от Белой Церкви. Там находится частное сельскохозяйственное предприятие с прудами для рыбалки.

След военных и нацгвардейцев

Правда, уже начинают появляться данные, что в деле расстрела людей на ставке не все так однозначно. 

Издание "Детектив Инфо" со ссылкой на свои источники сообщает, что большинство убитых - нацгвардейцы.

По данным СМИ, около часу ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что у компании из восьми человек, в которой он находился, возник спор с арендатором ставка.

Собственник водоема в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семь мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.

По информации источников издания, среди погибших есть действующие служащие Нацгвардии. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек" и "Бородатый").

Также речь идет о приписанном к Гостомельской воинской части №3018 Нацгвардии Виталии Вульчине и двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин").

Кроме них жертвой перестрелки пал волонтер Романа Ханенко "Гець" и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Издание также опубликовало фото, которого нет в сводках полиции.

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

О погибших открытой информации в Сети нет. На Facebook-странице батальона имени Кульчицкого о погибших товарищах ничего не сообщается. 

Из-за чего произошла бойня?

Причиной массового убийства могло стать не бытовое пьянство, как утверждает Геращенко. А ответ хозяина ставка на угрозы нацгвардейцев. 

Телеграм-канал Pavlovsky-news пообщался с Виктором - братом подозреваемого в массовом убийстве. По его словам, расстрел был ответом на вымогательство со стороны местной полиции. 

"Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей. Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет - с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", - утверждает канал. 

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Журналист Виталий Губин, который специализируется на криминальной тематике, описывает сходную версию событий. 

"Имеем: арендатора ставка пытался регулярно раздаивать на бабки местный начальник полиции. Вчера оборотня скрутили, в тот же день заявитель сел выпивать со своими знакомыми вояками из НГУ. Вроде как те были знакомы между собой.

Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него с ножом кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил...

Сдался мужик ДВБшникам сам, грозил в противном случае что будет бойня, а-ля в фильмах про Рембо".

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Губин также опубликовал фото убитых, у которых было автоматическое оружие. То есть версия Геращенко с "мирными рыбаками" уже отпадает.

Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Бойня_на_пруду, Житомирская_область, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Из-за массового убийства в Житомирской области полиция открыла дело
Из-за массового убийства в Житомирской области полиция открыла дело
Сегодня, 11:11
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
Сегодня, 10:47
Десятки человек сбежали из обсервации в киевском отеле
Десятки человек сбежали из обсервации в киевском отеле "Козацкий"
1-апр-2020, 15:16
Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
Коронавирусом заразился начальник полиции Киева
27-мар-2020, 14:58
По подозрению в убийстве задержан Кожара
По подозрению в убийстве задержан Кожара
25-мар-2020, 16:28

Последние новости

14:51
Политика
Обыски у члена правления "Укрзализныци" проводит НАБУ
13:28
Политика
В суд направили "Взяточное дело" соратника Юрия Луценко Грымчака
13:25
События
Из травмата девушка расстреляла прокурора в Кривом Роге
13:18
События
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду
12:30
События
К ослаблению карантина Киев и 11 областей не готовы - Минздрав
11:11
События
Из-за массового убийства в Житомирской области полиция открыла дело
11:08
Экономика
О новой программе сотрудничества предварительно договорились МВФ и Украина
11:06
Политика
Руководителем в испанской коммерческой компании оказался глава СБУ Баканов - "Схемы"
11:03
События
Ослаблять карантин Киевская область не будет
10:47
События
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
10:19
Политика
Международному морскому трибуналу доказательства против России передает Украина
10:16
Политика
Срочно на допрос ГБР вызвало Порошенко
10:12
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (22.05.20)
09:38
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 22 Мая
09:24
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)
Вчера, 2020-05-21
21:50
События
Из-за гибели командира батальона "Луганск-1" прокуратура возбудила дело
20:21
Политика
Разработать закон о единоразовом декларировании Зеленский призывает Кабмин
18:20
Политика
О намерении выйти из Договора по открытому небу из-за нарушений со стороны России объявили в США
18:09
События
Открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина, Печерский суд обязал Офис генпрокурора
16:01
Политика
Детектор лжи не подтвердил причастность сотрудников УГО к прослушке Гончарука

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.05 (состоянием на 09:00)4524
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)3730
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)2004
До 22 июня будет действовать в Украине карантин202
За один стол с такими бандитами я не сяду - Зеленский о мэре Черкасс199
Сроки и условия открытия детсадов и школ назвали в Киеве183
На заявление России о президентстве Зеленского резко отреагировали в Украине175

Досуг

Где купить недорогие сейфы для офиса
Где купить недорогие сейфы для офиса
Ежедневно воры проникают в компании, пытаясь добраться к имуществу. Это происходит при отсутствии коллектива, когда никто не следит за безопасностью. И даже современная охрана не гарантирует сохранности вещей, поэтому рекомендуем купить сейфы
Сегодня, 13:2947
Диван в спальню: критерии выбора
Диван в спальню: критерии выбора
Раскладной диван – оптимальный вариант для малогабаритных квартир, где, как говорят, на счету каждый квадратный метр. Если, к примеру, в компактной спальни нужно организовать спальное место, которое бы ничем не уступало традиционной кровати, такой вид диванов – идеальный выбор.
Сегодня, 12:5657
Лазерная эпиляция в Киеве: быстро, комфортно и эффективно
Лазерная эпиляция в Киеве: быстро, комфортно и эффективно
В киевской сети студий EpiLaser можно пройти процедуру 3D лазерной эпиляции. Эпиляция 3D лазером — особая методика основана на том, что используется сразу три вида энергии: александритового, диодного и неодимового лазеров.
Сегодня, 11:1467
Все о подвесном потолке
Все о подвесном потолке
В последнее время количество модных тенденций только увеличивается с каждым годом. Ровно такая же ситуация имеет место быть и в вопросах ремонта квартиры и собственного дома.
Вчера, 23:4494
Виды и особенности конструкции подъемников для СТО, нюансы выбора
Виды и особенности конструкции подъемников для СТО, нюансы выбора
Основные разновидности автоподъемников для автосервиса и шиномонтажной мастерской. Конструктивные отличия разных типов подъемников, главные критерии выбора устройства.
Вчера, 15:58119
Здоровье спины и суставов
Здоровье спины и суставов
Статистика показывает, что каждый пятый человек в Украине сталкивается с болями в спине. Это причиняет дискомфорт, ограничивает движения, а также не позволяет выполнять различные действия. Но есть отличный способ избавиться от данной проблемы.
Вчера, 15:29180

События

Из травмата девушка расстреляла прокурора в Кривом Роге
Из травмата девушка расстреляла прокурора в Кривом Роге
В Кривом Роге тяжело ранили выстрелом из травматического оружия прокурора Криворожской местной прокуратуры №3 Алексея Пипку
Сегодня, 13:2567
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду
Сегодня стало известно, что ночью в Житомирской области арендатор ставка расстрелял семерых рыбаков, шесть из которых - во сне.
Сегодня, 13:18119
К ослаблению карантина Киев и 11 областей не готовы - Минздрав
К ослаблению карантина Киев и 11 областей не готовы - Минздрав
Вместе с тем, к ослаблению карантина готовы 13 областей
Сегодня, 12:3084
Из-за массового убийства в Житомирской области полиция открыла дело
Из-за массового убийства в Житомирской области полиция открыла дело
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ
Сегодня, 11:1173
Ослаблять карантин Киевская область не будет
Ослаблять карантин Киевская область не будет
В области проблемы с одним из факторов
Сегодня, 11:0363
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
Из охотничьего ружья в Житомирской области мужчина расстрелял 7 человек
Ружье, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято
Сегодня, 10:4779
7 Днів