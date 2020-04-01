Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Это официальная информация. СМИ утверждают, что убитые - нацгвардейцы и добровольцы, которые имели конфликт с арендатором, который, в свою очередь, жаловался на вымогательство полиции.

Собрали все, что известно о массовом убийстве.

Что произошло. Версия МВД

Утром 22 мая замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что ночью в Житомирской области арендатор ставка расстрелял семерых человек, которые приехали порыбачить. По его данным, это были восемь старых друзей, которые там собирались уже не раз.

После совместного распития спиртных напитков с 58-летним арендатором ставка, шесть рыбаков отправились спать в сарайчик на берегу ставка, а двое остались с арендатором.

Судя по фото, опубликованным Геращенко, убитые действительно отдыхали и рыбачили.

Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник, на почве "внезапно возникших резких неприязненных отношений" (так формулирует Антон Геращенко) начал расстреливать гостей из ружья марки "ИЖ". Сначала убил двоих, которые оставались с ним рядом. Затем пошел расстреливать шестерых спящих.

Спасся только один рыбак. Услышав выстрелы, он успел убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемого в убийстве 7 человек задержали, изъяли ружье. По словам Геращенко, задержанный направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, после чего суд решит вменяемый он или нет.

Антон Геращенко также опубликовал аэроснимок места трагедии, сделанный с полицейского квадрокоптера.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц) УК. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Новоселица расположена на границе Житомирской и Киевской области, недалеко от Белой Церкви. Там находится частное сельскохозяйственное предприятие с прудами для рыбалки.

След военных и нацгвардейцев

Правда, уже начинают появляться данные, что в деле расстрела людей на ставке не все так однозначно.

Издание "Детектив Инфо" со ссылкой на свои источники сообщает, что большинство убитых - нацгвардейцы.

По данным СМИ, около часу ночи в местное отделение полиции обратился 43-летний работник Киевского Национального авиационного университета Вадим Федюнин. Мужчина рассказал, что у компании из восьми человек, в которой он находился, возник спор с арендатором ставка.

Собственник водоема в ходе конфликта использовал огнестрельное оружие, смертельно ранив семь мужчин из охотничьего гладкоствольного ружья ИЖ-58.

По информации источников издания, среди погибших есть действующие служащие Нацгвардии. Речь идет о бойцах батальона имени Кульчицкого Владиславе Мамаченко и Андрее Москальце (по прозвищу "Малек" и "Бородатый").

Также речь идет о приписанном к Гостомельской воинской части №3018 Нацгвардии Виталии Вульчине и двух воинах с позывными "Фин" и "Скандер" (он же "Украинский татарин").

Кроме них жертвой перестрелки пал волонтер Романа Ханенко "Гець" и работник киевского Национального авиационного университета Александр Белоус.

Предварительно установлено, что в процессе конфликта их расстрелял 58-летний владелец местного водоема Анатолий Захаренко, которого в октябре 2015 привлекали к административной ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

Издание также опубликовало фото, которого нет в сводках полиции.

О погибших открытой информации в Сети нет. На Facebook-странице батальона имени Кульчицкого о погибших товарищах ничего не сообщается.

Из-за чего произошла бойня?

Причиной массового убийства могло стать не бытовое пьянство, как утверждает Геращенко. А ответ хозяина ставка на угрозы нацгвардейцев.

Телеграм-канал Pavlovsky-news пообщался с Виктором - братом подозреваемого в массовом убийстве. По его словам, расстрел был ответом на вымогательство со стороны местной полиции.

"Его родственник жаловался на вымогательство со стороны местной полиции, которая якобы вымогала деньги и рыбу за аренду ставка. По словам мужчины, вчера местного начальника райотдела задержала за взятку ГБР, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

По информации родственника, сначала мужчины действительно выпивали, однако потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей. Виктор уточняет, что его брат получил пулевое ранение руки, а у погибших позже нашли в авто целый арсенал оружия – автомат, карабин, пистолет - с которым "можно идти на передок". Родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами", - утверждает канал.

Журналист Виталий Губин, который специализируется на криминальной тематике, описывает сходную версию событий.

"Имеем: арендатора ставка пытался регулярно раздаивать на бабки местный начальник полиции. Вчера оборотня скрутили, в тот же день заявитель сел выпивать со своими знакомыми вояками из НГУ. Вроде как те были знакомы между собой.

Выпили так, что хозяину вспомнили его российское происхождение, и за то, что сдал крохобора-копа, пообещали изнасиловать. Хозяин тогда взял ружье, на него с ножом кинулся один из гостей. Дальше месиво, застрелил семерых, восьмого отпустил...

Сдался мужик ДВБшникам сам, грозил в противном случае что будет бойня, а-ля в фильмах про Рембо".

Губин также опубликовал фото убитых, у которых было автоматическое оружие. То есть версия Геращенко с "мирными рыбаками" уже отпадает.



