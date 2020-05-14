Из травмата девушка расстреляла прокурора в Кривом Роге

Об этом в пятницу, 22 мая, пишет издание "Первый городской", ссылаясь на собственные источники.

Как сообщается, инцидент случился около полуночи 21 мая в Саксаганском районе города около отеля "Украиночка", где праздновали день рождения.

"К месту гуляний приехала знакомая девушка прокурора, которая и выпустила всю обойму травматического пистолета в область живота Алексея Пипки. Причина происшествия пока неизвестна", – говорится в сообщении.

По информации источника, прокурор был госпитализирован в городскую больницу №2. Его состояние оценивают, как крайне тяжелое.

Как отметили в издании, информацию об инциденте подтвердили в местной полиции. Подозреваемая задержана, открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины). При этом официальной информации о произошедшем на сайте Нацполиции пока нет.