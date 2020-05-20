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События Сегодня, 16:4364
В общественном транспорте в Киеве ограничат число пассажиров

Наземный пассажирский транспорт в Киеве, включая маршрутки, может начать работу с 12:00 23 мая. Окончательное решение будет принято завтра утром.

 

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. 

По его словам, на данный момент нет окончательного решения о запуске транспорта в Киеве. Ожидается, что пассажирский транспорт, в том числе и маршрутки, возобновят работу завтра с 12:00.

"Но при одном нюансе: мы завтра утром проведем заседание комиссии для того, чтоб убедиться, что все показатели в норме и транспорт готов", - отметил чиновник.

Он также рассказал, что на данный момент рассматриваются несколько вариантов ограничений по числу пассажиров, которые могут одновременно находиться в транспорте.

"Ограничения в наземном общественном транспорте по количеству пассажиров будут эквивалентны количеству посадочных мест. Это верхняя планка. Попробуем делать с меньшей загрузкой", - сказал Мондриевский.

При этом контролировать число пассажиров в метро - нереально, считает чиновник. Городские службы будут настоятельно рекомендовать киевлянам и гостям столицы избегать массового скопления и не пользоваться транспортом без крайней необходимости.

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Теги: news, новости, Украина, Общественный_транспорт, 7dniv, 7dnivinfo, Киев, Карантин  
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