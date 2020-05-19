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События Сегодня, 16:4657
В розыск объявили в Крыму освобожденного из плена Бекирова

Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму объявил в розыск Эдема Бекирова. Крымский татарин в сентябре 2019 был освобожден и передан Украине в ходе обмена пленными.

 

Об этом в Facebook сообщила правозащитная организация "Крымская солидарность". 

Сообщается, что подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приостановил уголовное дело против Бекирова и объявил его в розыск без ареста до явки в суд. Также сообщается, что защита настаивала на приостановлении дела до полного выздоровления Бекирова.

Как полагает адвокат Алексей Ладин, у суда не было оснований возобновлять рассмотрение данного уголовного дела.

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