В розыск объявили в Крыму освобожденного из плена Бекирова

Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму объявил в розыск Эдема Бекирова. Крымский татарин в сентябре 2019 был освобожден и передан Украине в ходе обмена пленными.

Об этом в Facebook сообщила правозащитная организация "Крымская солидарность".

Сообщается, что подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приостановил уголовное дело против Бекирова и объявил его в розыск без ареста до явки в суд. Также сообщается, что защита настаивала на приостановлении дела до полного выздоровления Бекирова.

Как полагает адвокат Алексей Ладин, у суда не было оснований возобновлять рассмотрение данного уголовного дела.