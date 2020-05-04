Дело Шеремета к суду готовит Нацполиция, защите открыли доступ к материалам

Национальная полиция Украины готовит дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в суд. Сегодня защите предполагаемых исполнителей открыли доступ к материалам.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.

Источник подтвердил, что Национальная полиция завершила расследование дела Шеремета и сегодня адвокатов трех подозреваемых уведомили об этом.

"Также полиция готова предоставить защитникам доступ к материалам уголовного производства. После их ознакомления дело будет передано в суд", - добавил источник.

Отметим, сегодня адвокаты предполагаемых исполнителей Юлии Кузьменко и Яны Дугарь заявили о том, что следствие по делу Шеремета завершилось.