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События Сегодня, 01:0030
Cайт собиравший персональные данные украинцев выявили правоохранители

Правоохранители разоблачили жителя Киевской области, который через сайт собирал, а после распространял персональные данные граждан Украины. Во время обыска изъята компьютерная техника и база персональных данных.

 

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. 

Сообщается, что по данному факту начато дело по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей и распространение персональных данных граждан Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин организовал деятельность веб-ресурса, через который осуществлял распространение персональных данных граждан Украины. Для этого он создал соответствующую форму, в которой посетители ресурса регистрировались с целью получения информации. После этого разработчик сайта несанкционированно получал доступ к персональным данным пользователей", - сообщили правоохранители.

Подозреваемому грозит лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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