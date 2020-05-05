Аттестацию врачей перенес Минздрав

Министерство здравоохранения подписало указ о переносе в 2020 году аттестации проверки знаний и практических навыков по присвоению или подтверждению звания "врач-специалист", "провизор-специалист" на период карантина.

Это позволит врачам не беспокоиться в связи с тем, что их лицензия может завершиться во время эпидемии.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Подписан приказ, по которому все медицинские работники, которые были задействованы в предоставлении медпомощи во время эпидемии коронавирусной инфекции, получат 50 баллов к непрерывному профессиональному развитию. Это еще один способ Министерства поблагодарить медиков за их работу. Кроме того, учитывая противоэпидемические рекомендации, мы перенесли лицензионные медицинские экзамены КРОК для студентов-медиков и интернов на вторую половину июня", - сообщила Микичак.

Также она отметила, что Минздрав утвердил табель оснащения для отделений экстренной или неотложной медпомощи многопрофильных больниц.