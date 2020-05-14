Отменить домашний арест Дугарь намерены правоохранители

Правоохранители намерены просить суд отменить домашний арест Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Ее адвокату вручили ходатайство об изменении меры пресечения.
Об этом РБК-Украина сказал ее адвокат Виталий Коломиец.
Он рассказал, что сегодня полиция сообщила ему о завершении следствия в отношении его подзащитной.
Также ему вручили ходатайство об изменении меры пресечения.
"Они (правоохранители) будут ходатайствовать об изменении меры пресечения на залог 160 тыс. грн", - сообщил адвокат.