 

Отменить домашний арест Дугарь намерены правоохранители

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Отменить домашний арест Дугарь намерены правоохранители

Правоохранители намерены просить суд отменить домашний арест Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Ее адвокату вручили ходатайство об изменении меры пресечения.

 

Об этом РБК-Украина сказал ее адвокат Виталий Коломиец. 

Он рассказал, что сегодня полиция сообщила ему о завершении следствия в отношении его подзащитной.

Также ему вручили ходатайство об изменении меры пресечения.

"Они (правоохранители) будут ходатайствовать об изменении меры пресечения на залог 160 тыс. грн", - сообщил адвокат.

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Теги: news, новости, Украина, Шеремет, Дугарь, 7dniv, 7dnivinfo  
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