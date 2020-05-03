 

Проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров утвердили в Кабмине

События Сегодня, 07:0019
Проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров утвердили в Кабмине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах. План должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды

Заместитель главы Минэкоэнерго Ирина Ставчук заявила, что проблема пожаров возникает каждой весной и осенью в результате выжигания растительных остатков.

"В этом году масштабы пожаров в результате несанкционированного и неконтролируемого выжигания растительности приобрели особо крупные размеры. Следует лишь упомянуть пожары в Чернобыльской зоне, на преодоление которых были направлены значительные силы", - напомнила она.

Отмечается, что одной из составляющих плана является информационная работа с населением.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кабмин, лесные_пожары, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Тушить отдельные очаги пожаров в Киевской и Житомирской областях продолжают спасатели
Тушить отдельные очаги пожаров в Киевской и Житомирской областях продолжают спасатели
3-мая-2020, 11:42
Ликвидацию пожаров в Киевской и Житомирской области продолжают спасатели
Ликвидацию пожаров в Киевской и Житомирской области продолжают спасатели
2-мая-2020, 09:36
Более 1300 человек в Чернобыльской зоне тушат четыре очага возгорания
Более 1300 человек в Чернобыльской зоне тушат четыре очага возгорания
20-апр-2020, 10:57
За все время Пожаров в Чернобыльской зоне радиационный фон не превышал нормы
За все время Пожаров в Чернобыльской зоне радиационный фон не превышал нормы
19-апр-2020, 14:04
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день
13-апр-2020, 10:12

Последние новости

07:00
События
Проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров утвердили в Кабмине
06:00
Политика
Карантин для всех туристов вводит Великобритания
05:00
Политика
Условия для возвращения США к Договору по открытому небу в НАТО назвали России
04:00
Политика
Толчком к росту объемов контрабанды станет закон "о налоговом терроре"
03:00
События
Отменить домашний арест Дугарь намерены правоохранители
02:00
События
Аттестацию врачей перенес Минздрав
01:00
События
Cайт собиравший персональные данные украинцев выявили правоохранители
Вчера, 2020-05-22
23:05
События
О подозрении сообщили подозреваемому в расстреле в Житомирской области
20:45
События
Дело Шеремета к суду готовит Нацполиция, защите открыли доступ к материалам
20:23
Экономика
Еще на 20% упала цена газа для населения
20:21
Политика
Закон о банках, необходимый для сотрудничества с МВФ был опубликован
20:19
Политика
В попытках расшатать ситуацию в Одесской области, СБУ обвинило иностранные спецслужбы
20:06
Политика
Старый спекулянт Сорос считает, что Евросоюз не переживёт кризиса после пандемии и развалится
16:46
События
В розыск объявили в Крыму освобожденного из плена Бекирова
16:43
События
В общественном транспорте в Киеве ограничат число пассажиров
16:40
Политика
Обновление Соглашения об ассоциации с ЕС надеется начать Украина
14:51
Политика
Обыски у члена правления "Укрзализныци" проводит НАБУ
13:28
Политика
В суд направили "Взяточное дело" соратника Юрия Луценко Грымчака
13:25
События
Из травмата девушка расстреляла прокурора в Кривом Роге
13:18
События
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 20.05 (состоянием на 09:00)4551
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)3769
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)3681
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду392
До 22 июня будет действовать в Украине карантин220
За один стол с такими бандитами я не сяду - Зеленский о мэре Черкасс213
Сроки и условия открытия детсадов и школ назвали в Киеве200

Досуг

Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
На что обратить внимание и как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины.
Вчера, 20:0763
Частотные преобразователи - особенности и преимущества приборов
Частотные преобразователи - особенности и преимущества приборов
Контрольно-измерительные приборы - это специальные устройства, при помощи которых можно в оперативном порядке отследить состояние различных технологических процессов
Вчера, 20:0363
Где купить недорогие сейфы для офиса
Где купить недорогие сейфы для офиса
Ежедневно воры проникают в компании, пытаясь добраться к имуществу. Это происходит при отсутствии коллектива, когда никто не следит за безопасностью. И даже современная охрана не гарантирует сохранности вещей, поэтому рекомендуем купить сейфы
Вчера, 13:2971
Диван в спальню: критерии выбора
Диван в спальню: критерии выбора
Раскладной диван – оптимальный вариант для малогабаритных квартир, где, как говорят, на счету каждый квадратный метр. Если, к примеру, в компактной спальни нужно организовать спальное место, которое бы ничем не уступало традиционной кровати, такой вид диванов – идеальный выбор.
Вчера, 12:5687
Лазерная эпиляция в Киеве: быстро, комфортно и эффективно
Лазерная эпиляция в Киеве: быстро, комфортно и эффективно
В киевской сети студий EpiLaser можно пройти процедуру 3D лазерной эпиляции. Эпиляция 3D лазером — особая методика основана на том, что используется сразу три вида энергии: александритового, диодного и неодимового лазеров.
Вчера, 11:1485
Все о подвесном потолке
Все о подвесном потолке
В последнее время количество модных тенденций только увеличивается с каждым годом. Ровно такая же ситуация имеет место быть и в вопросах ремонта квартиры и собственного дома.
21-мая-2020, 23:44117

События

Проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров утвердили в Кабмине
Проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров утвердили в Кабмине
Одной из составляющих плана является информационная работа с населением
Сегодня, 07:0025
Отменить домашний арест Дугарь намерены правоохранители
Отменить домашний арест Дугарь намерены правоохранители
Правоохранители будут ходатайствовать об изменении меры пресечения Дугарь на залог в размере 160 тыс. грн
Сегодня, 03:0051
Аттестацию врачей перенес Минздрав
Аттестацию врачей перенес Минздрав
Экзамены для студентов-медиков и интернов перенесены на вторую половину июня
Сегодня, 02:0048
Cайт собиравший персональные данные украинцев выявили правоохранители
Cайт собиравший персональные данные украинцев выявили правоохранители
Собирал и распространял персональные данные украинцев житель Киевской области
Сегодня, 01:0051
О подозрении сообщили подозреваемому в расстреле в Житомирской области
О подозрении сообщили подозреваемому в расстреле в Житомирской области
Решается вопрос об избрании меры пресечения арендатору пруда
Вчера, 23:0559
Дело Шеремета к суду готовит Нацполиция, защите открыли доступ к материалам
Дело Шеремета к суду готовит Нацполиция, защите открыли доступ к материалам
В полиции подтвердили, что следствие по делу Шеремета завершилось
Вчера, 20:4584
7 Днів