Проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров утвердили в Кабмине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах. План должен дополнить закон о борьбе со сжиганием сухостоя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Заместитель главы Минэкоэнерго Ирина Ставчук заявила, что проблема пожаров возникает каждой весной и осенью в результате выжигания растительных остатков.

"В этом году масштабы пожаров в результате несанкционированного и неконтролируемого выжигания растительности приобрели особо крупные размеры. Следует лишь упомянуть пожары в Чернобыльской зоне, на преодоление которых были направлены значительные силы", - напомнила она.

Отмечается, что одной из составляющих плана является информационная работа с населением.