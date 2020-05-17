Какие сегодня праздники, события - 23 Мая

Международные

ООН — Международный день по искоренению акушерских свищей.

Национальные

Азербайджан — День работников Министерства экологии и природных ресурсов; Возвещение Баба.

Грузия — День святого Апостола Симона Кананита.

Таджикистан — День молодёжи.

Ямайка — День труда.

Религиозные

Православие

память апостола Симона Зилота (I);

память святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского (1226);

память блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (XVI);

память мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана (Кирина), Онисима, Еразма и иных (251);

память мученика Исихия Антиохийского (IV);

память преподобной Исидоры юродивой, Тавенской (IV);

память блаженной Таисии Египетской (V);

память преподобного Додо Давидо-Гареджийского (596) (переходящее празднование в 2018 году);

празднование в честь Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

Именины

Православные: Анисим (Онисим), Василий, Семён, Сидор, Таисия.

События

До XX века

1592 — в Венеции инквизицией арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвинённый в ереси.

1618 — Официальная дата начала Тридцатилетней войны.

1666 — по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров. Начало церковного раскола на Руси.

1862 — Сражение при Фронт-Ройале.

1873 — первое представление оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова в Москве.

1877 — провозглашение полной независимости Румынского княжества от Турции.

1879 — Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести.

XX век

1904 — в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.

1915 — Италия объявила войну Австро-Венгрии и вступила в Первую мировую войну.

1922

В Петрограде создана пионерская организация.

Уолт Дисней создал свою первую компанию «Лаф-о-Грам Филмз», которая вскоре прогорела.

1924 — в Москве открылся XIII съезд РКП(б).

1925 — в Грузии началось радиовещание.

1928 — старт экспедиции на дирижабле «Италия» к Северному полюсу Земли.

1930 — своим первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда».

1934 — первый полёт экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД, оснащённой ГРД.

1938 — убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым

1948 — В Литве закончена двухдневная операция по депортации бывших «лесных братьев», их пособников и членов их семей, (операция «Весна»).

1949 — вступил в силу Основной закон ФРГ (конституция), таким образом, была провозглашена Федеративная республика Германия.

1969 — группа «The Who» выпустила первую в истории рок-оперу «Томми».

1971 — в Риеке (остров Крк, Югославия) при заходе на посадку разбился Ту-134 компании Aviogenex. Погибли 78 человек. Первая катастрофа за время пассажирской эксплуатации Ту-134.

1974 — в районе Киева при заходе на посадку разбился Як-40 Аэрофлота. Погибли 29 человек.

1978 — в Московской области потерпел катастрофу Ту-144Д. Погибли 2 человека. Прекращаются пассажирские перевозки на Ту-144.

1980 — в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.

1985 — в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорождённых остались в живых, но все имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики «ребёнок из пробирки».

1987 — в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».

1988 — прощание Мишеля Платини с большим футболом.

1991 — в Ленинграде при заходе на посадку разбился Ту-154 Аэрофлота, выполнявший рейс Сухуми—Ленинград. Погибли 15 человек.

1992 — подписан Лиссабонский протокол о сокращении стратегических наступательных вооружений стран СНГ.

1994 — фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

1995 — компания «Sun» официально представила «Java» и «HotJava» на выставке SunWorld '95.

2000 — Бьорк за свою дебютную роль в фильме «Танцующая во тьме» получила в Каннах звание лучшей актрисы.

XXI век

2004 — рухнула крыша терминала Е2 международного аэропорта Шарля де Голля (Париж). Погибли 4 человека.

2008 — открыта станция Киевского метрополитена «Красный хутор».