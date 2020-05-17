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События Сегодня, 10:3877
Какие сегодня праздники, события - 23 Мая

Международные
ООН — Международный день по искоренению акушерских свищей.

 

Национальные
Азербайджан — День работников Министерства экологии и природных ресурсов; Возвещение Баба.
Грузия — День святого Апостола Симона Кананита.
Таджикистан — День молодёжи.
Ямайка — День труда.

 

Религиозные
Православие
память апостола Симона Зилота (I);
память святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского (1226);
память блаженного Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (XVI);
память мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана (Кирина), Онисима, Еразма и иных (251);
память мученика Исихия Антиохийского (IV);
память преподобной Исидоры юродивой, Тавенской (IV);
память блаженной Таисии Египетской (V);
память преподобного Додо Давидо-Гареджийского (596) (переходящее празднование в 2018 году);
празднование в честь Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).

 

Именины
Православные: Анисим (Онисим), Василий, Семён, Сидор, Таисия.

 

События
До XX века
1592 — в Венеции инквизицией арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвинённый в ереси.
1618 — Официальная дата начала Тридцатилетней войны.
1666 — по решению Собора православной церкви расстрижен и предан церковному проклятию протопоп Аввакум Петров. Начало церковного раскола на Руси.
1862 — Сражение при Фронт-Ройале.
1873 — первое представление оперы «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова в Москве.
1877 — провозглашение полной независимости Румынского княжества от Турции.
1879 — Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым в мире писателем, удостоенным такой чести.

 

XX век
1904 — в Вене открылся первый чемпионат мира по греко-римской (классической) борьбе.
1915 — Италия объявила войну Австро-Венгрии и вступила в Первую мировую войну.
1922
В Петрограде создана пионерская организация.
Уолт Дисней создал свою первую компанию «Лаф-о-Грам Филмз», которая вскоре прогорела.
1924 — в Москве открылся XIII съезд РКП(б).
1925 — в Грузии началось радиовещание.
1928 — старт экспедиции на дирижабле «Италия» к Северному полюсу Земли.
1930 — своим первым орденом Ленина награждена газета «Комсомольская правда».
1934 — первый полёт экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной под руководством С. П. Королева в ГИРД, оснащённой ГРД.
1938 — убийство Евгения Коновальца агентом НКВД Павлом Судоплатовым
1948 — В Литве закончена двухдневная операция по депортации бывших «лесных братьев», их пособников и членов их семей, (операция «Весна»).
1949 — вступил в силу Основной закон ФРГ (конституция), таким образом, была провозглашена Федеративная республика Германия.
1969 — группа «The Who» выпустила первую в истории рок-оперу «Томми».
1971 — в Риеке (остров Крк, Югославия) при заходе на посадку разбился Ту-134 компании Aviogenex. Погибли 78 человек. Первая катастрофа за время пассажирской эксплуатации Ту-134.
1974 — в районе Киева при заходе на посадку разбился Як-40 Аэрофлота. Погибли 29 человек.
1978 — в Московской области потерпел катастрофу Ту-144Д. Погибли 2 человека. Прекращаются пассажирские перевозки на Ту-144.
1980 — в США на экраны вышел фильм Стэнли Кубрика «Сияние», поставленный по роману Стивена Кинга и с Джеком Николсоном в главной роли.
1985 — в США женщина, проходившая лечение от бесплодия, родила семь близнецов. Лишь трое из новорождённых остались в живых, но все имели медицинские отклонения от нормы. Это была одна из первых крупных неудач методики «ребёнок из пробирки».
1987 — в СССР прекратили глушить американскую радиостанцию «Голос Америки».
1988 — прощание Мишеля Платини с большим футболом.
1991 — в Ленинграде при заходе на посадку разбился Ту-154 Аэрофлота, выполнявший рейс Сухуми—Ленинград. Погибли 15 человек.
1992 — подписан Лиссабонский протокол о сокращении стратегических наступательных вооружений стран СНГ.
1994 — фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.
1995 — компания «Sun» официально представила «Java» и «HotJava» на выставке SunWorld '95.
2000 — Бьорк за свою дебютную роль в фильме «Танцующая во тьме» получила в Каннах звание лучшей актрисы.

 

XXI век
2004 — рухнула крыша терминала Е2 международного аэропорта Шарля де Голля (Париж). Погибли 4 человека.
2008 — открыта станция Киевского метрополитена «Красный хутор».

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