Гороскоп на сегодня (23.05.20)

Овен

Не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить, ища выгоду для себя. Данный период благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или хобби. Также можно заняться обустройством своего дома.

Телец

Не пожалейте времени и денег и приобретите обновку. Возможно, вскоре вы встретите любовь, или старые отношения вспыхнут с новой силой. Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется в чем-то другом. Серьезных неприятностей не ожидается.

Близнецы

Волнение, связанное с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас вам просто необходимы эмоциональная поддержка и понимание близких людей. И воздержитесь от разного рода преувеличений - все опасения являются только плодом вашего воображения.

Рак

День подходит для общения, переговоров, подписания бумаг и контрактов. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с сомнительными личностями, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

Лев

Вполне вероятно, что вы почувствуете себя разбитыми, и особого желания трудиться у вас не будет. Не насилуйте свой организм. Лучше дать себе небольшую передышку, а затем наверстать упущенное. Многие встречи или контакты, которых вы ждете, могут срываться по независящим от вас причинам.

Дева

Данный день может подарить немало возможностей, которыми вы просто обязаны воспользоваться. Сейчас сама судьба будет благосклонна к вам, и поэтому можете планировать самые трудновыполнимые дела и важные встречи. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

Весы

Не обращайте внимания на маленькие недоразумения, которые могут иметь место. Какие-то встречи будут срываться только потому, что вам не хватит на них времени. Не исключено, что виновником такой нехватки окажется любимый человек либо новый знакомый, который претендует на эту роль.

Скорпион

Не спешите выяснять отношения. Промолчать - не значит проиграть. Сейчас вы будете обладать огромной силой, и не растрачивайте ее по пустякам. Лучше выделите для себя наиболее приоритетные дела и займитесь их воплощением в жизнь. Скорее всего, связаны они будут с профессиональными вопросами.

Стрелец

Благоприятное время для достижений в профессиональной деятельности. Если хотите расширить возможности или начать новые дела, не упускайте времени. Также этот день удачен для всего, что связано с любовью. Одиноким представителям данного знака судьба может подарить новое увлечение.

Козерог

Вы многое будете выполнять, как говорится, на автопилоте. Хотя даже с таким подходом к делу вы вряд ли допустите оплошности. Переложите свои обязанности на плечи коллег. Не израсходуйте все свои силы раньше времени.

Водолей

В этот день приветствуется принятие новых неожиданных решений и свежий взгляд на старые проблемы. Будет легче разобраться с задачами, над которыми вы давно и безуспешно бьетесь. Можно заниматься оформлением документов и приводить в порядок дела. Советы, если вас о них попросят, давайте осторожно и не вмешивайтесь в чужие конфликты.

Рыбы

Постарайтесь сейчас проявлять поменьше инициативы, особенно там, где вас это делать не просят. На данном этапе вы способны поставить все с ног на голову, причем и сами запутаетесь в создавшемся положении. Поэтому никому не обещайте золотых гор и не начинайте новых дел.