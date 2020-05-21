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Уже сегодня в Киеве запустят общественный транспорт

В Киеве уже сегодня в рамках ослабление карантина возобновят в обычном режиме весь общественный транспорт. Транспорт выйдет на маршруты уже в 12 часов.

 

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондрыивский, передает корреспондент РБК-Украина

По словам Мондрыивского, сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором установили, что Киев соответствует требованиям Министерства здравоохранения для перехода к следующему этапу ослабление карантина, ведь имеет показатель инцидентности 11,7 на 100 тыс. человек (норма - 12).

При этом глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил, что по состоянию на сегодня показатель инцидентности Киева находится на уровне 15, поэтому столица не может переходить на следующий этап ослабления ограничений.

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Теги: news, новости, Украина, Киев, Общественный_транспорт, 7dniv, 7dnivinfo  
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