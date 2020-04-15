Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве

Министерство здравоохранения Украины изменило свое решение по ослаблению карантина в Киеве. В Минздраве заявили, что столица отвечает всем требованиям для ослабления ограничений.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

По словам Степанова, в министерство поступила обновленная информация относительно показателей готовности регионов к ослаблению карантина.

"Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11,7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - подчеркнул он.

Отметим, на сегодняшнем утреннем брифинге Степанов заявил, что Киев не может переходить к следующему этапу ослабление карантина, ведь его показатель инцидентности превышает норму и находится на уровне 15.