 

Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве

События Сегодня, 13:330
Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве

Министерство здравоохранения Украины изменило свое решение по ослаблению карантина в Киеве. В Минздраве заявили, что столица отвечает всем требованиям для ослабления ограничений.

 

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook

По словам Степанова, в министерство поступила обновленная информация относительно показателей готовности регионов к ослаблению карантина.

"Уровень заболеваемости по городу Киев сейчас составляет 11,7 на 100 тысяч населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить на второй этап выхода из карантина", - подчеркнул он.

Отметим, на сегодняшнем утреннем брифинге Степанов заявил, что Киев не может переходить к следующему этапу ослабление карантина, ведь его показатель инцидентности превышает норму и находится на уровне 15.

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, Киев, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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