У мужчины в Запорожской области изъяли наркотиков на 1 млн гривен

Полиция в Запорожской области в ходе обысков изъяла у мужчины наркотиков на 1 млн гривен. Изъяли около 5 кг марихуаны и более 300 кустов растений

конопли.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, наркотики были найдены в ходе санкционированного обыска 22 мая.

"В ходе обыска правоохранители изъяли три картонные коробки и семь полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения общим весом около 5 кг (по предварительным данным - марихуана), 328 куста наркосодержащих растений "конопля" и специальное оборудование для их выращивания. По предварительным данным, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен", - говорится в сообщении.

По данным полиции, фигурант выращивал наркотики для дальнейшего сбыта. Сейчас изъятое направили на экспертизу.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируется преступные действия по ч. 2 ст. 307 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.