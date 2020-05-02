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События Сегодня, 15:0822
У мужчины в Запорожской области изъяли наркотиков на 1 млн гривен

Полиция в Запорожской области в ходе обысков изъяла у мужчины наркотиков на 1 млн гривен. Изъяли около 5 кг марихуаны и более 300 кустов растений
конопли.

 

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции

Как отмечается, наркотики были найдены в ходе санкционированного обыска 22 мая.

"В ходе обыска правоохранители изъяли три картонные коробки и семь полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения общим весом около 5 кг (по предварительным данным - марихуана), 328 куста наркосодержащих растений "конопля" и специальное оборудование для их выращивания. По предварительным данным, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен", - говорится в сообщении.

По данным полиции, фигурант выращивал наркотики для дальнейшего сбыта. Сейчас изъятое направили на экспертизу.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему инкриминируется преступные действия по ч. 2 ст. 307 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Теги: news, новости, Украина, Полиция, Наркотики, Изъятие, 7dniv, 7dnivinfo  
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