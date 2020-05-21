 

Залог взыскали с экс-главы Госэкоинспекции

События Сегодня, 15:5747
Залог взыскали с экс-главы Госэкоинспекции

Высший антикоррупционный суд решил взыскать в доход государства залог с бывшего председателя Государственной экологической инспекции Андрея Заики. Экс-чиновник нарушил свои процессуальные обязанности.

 

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

По данным САП, суд удовлетворил ходатайство прокурора и взыскал в доход государства 36 тыс. гривен залога с Заики, которого обвиняют во внесении заведомо недостоверных данных в декларации.

Кроме того, суд обязал экс-чиновника внести новый залог в размере 40 тысяч гривен, что является максимально возможным размером залога по указанному обвинению.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Суд, Взыскание, 7dniv, 7dnivinfo  
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
УКРАИНА, ГДЕ ЖИВЁТ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЬ?
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
Украина – политическая помойка в разноцветных гирляндах
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
Чекушка
Чекушка

Новости по теме

Меру пресечения экс-нардепу избрал ВАКС
Меру пресечения экс-нардепу избрал ВАКС
21-мая-2020, 13:36
Под домашний арест отправили Микитася
Под домашний арест отправили Микитася
14-мая-2020, 16:43
Двое подозреваемых по делу убийство мальчика в Переяславе вышли на свободу
Двое подозреваемых по делу убийство мальчика в Переяславе вышли на свободу
2-мая-2020, 17:00
С Микитася ВАКС взыскал 30 млн залога
С Микитася ВАКС взыскал 30 млн залога
29-апр-2020, 19:54
Арестовывать Микитася отказался ВАКС
Арестовывать Микитася отказался ВАКС
20-апр-2020, 17:03

Последние новости

17:13
События
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука
15:57
События
Залог взыскали с экс-главы Госэкоинспекции
15:08
События
У мужчины в Запорожской области изъяли наркотиков на 1 млн гривен
14:55
Политика
Объяснить поездку Яценюка с членами правительства просят в "Слуге народа"
13:33
События
Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве
11:32
Политика
Коронавирусом заразился глава бюджетного комитета Рады
11:30
Политика
Главное условие реинтеграции Донбасса назвал Резников
11:29
События
Впервые за 28 лет в США обсуждали проведение ядерного испытания
11:27
События
Спортсменка из Одессы загнала под плинтус Янину Соколову, провоцирующую Усика
10:50
События
Уже сегодня в Киеве запустят общественный транспорт
10:48
События
Гороскоп на сегодня (23.05.20)
10:38
События
Какие сегодня праздники, события - 23 Мая
09:50
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 23.05 (состоянием на 09:00)
08:00
Политика
От должности отстранили судью Верховного суда
07:00
События
Проект плана мер для урегулирования проблемы лесных пожаров утвердили в Кабмине
06:00
Политика
Карантин для всех туристов вводит Великобритания
05:00
Политика
Условия для возвращения США к Договору по открытому небу в НАТО назвали России
04:00
Политика
Толчком к росту объемов контрабанды станет закон "о налоговом терроре"
03:00
События
Отменить домашний арест Дугарь намерены правоохранители
02:00
События
Аттестацию врачей перенес Минздрав

Новости ТОП-7

Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 22.05 (состоянием на 09:00)3970
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 21.05 (состоянием на 09:00)3796
Как и за что охотник расстрелял "Малька", "украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии. Бойня на пруду555
В суд направили "Взяточное дело" соратника Юрия Луценко Грымчака536
Открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина, Печерский суд обязал Офис генпрокурора218
На заявление России о президентстве Зеленского резко отреагировали в Украине207
Официальный курс доллара впервые с начала месяца повысил НБУ198

Досуг

Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков
Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков
При приближении дня рождения или другого праздника дочери многие родственники (особенно папы, но также бабушки и дедушки) теряются в догадках, что же подарить принцессе.
Сегодня, 13:2257
Модульный дом для постоянного проживания
Модульный дом для постоянного проживания
Сегодня, технологии модульного строительства жилых домов становятся такими же востребованными технологиями, как и традиционные. Еще десять лет назад модульные конструкции использовались лишь в качестве подсобных помещений, а сегодня, благодаря применению уникальных технологий и эксклюзивному
Сегодня, 10:5262
Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
На что обратить внимание и как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины.
Вчера, 20:0778
Частотные преобразователи - особенности и преимущества приборов
Частотные преобразователи - особенности и преимущества приборов
Контрольно-измерительные приборы - это специальные устройства, при помощи которых можно в оперативном порядке отследить состояние различных технологических процессов
Вчера, 20:0373
Где купить недорогие сейфы для офиса
Где купить недорогие сейфы для офиса
Ежедневно воры проникают в компании, пытаясь добраться к имуществу. Это происходит при отсутствии коллектива, когда никто не следит за безопасностью. И даже современная охрана не гарантирует сохранности вещей, поэтому рекомендуем купить сейфы
Вчера, 13:2985
Диван в спальню: критерии выбора
Диван в спальню: критерии выбора
Раскладной диван – оптимальный вариант для малогабаритных квартир, где, как говорят, на счету каждый квадратный метр. Если, к примеру, в компактной спальни нужно организовать спальное место, которое бы ничем не уступало традиционной кровати, такой вид диванов – идеальный выбор.
Вчера, 12:56109

События

В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука
Сейчас возле офиса беспорядки и полиция
Сегодня, 17:1314
Залог взыскали с экс-главы Госэкоинспекции
Залог взыскали с экс-главы Госэкоинспекции
Экс-глава Госэкоинспекции нарушил процессуальные обязанности
Сегодня, 15:5748
У мужчины в Запорожской области изъяли наркотиков на 1 млн гривен
У мужчины в Запорожской области изъяли наркотиков на 1 млн гривен
Правоохранители открыли уголовное дело
Сегодня, 15:0849
Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве
Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве
Киев отвечает требованиям Минздрава для ослабления ограничений
Сегодня, 13:3356
Впервые за 28 лет в США обсуждали проведение ядерного испытания
Впервые за 28 лет в США обсуждали проведение ядерного испытания
Из-за серьезных разногласий американские чиновники не смогли договориться о проведении ядерного испытания
Сегодня, 11:2968
Спортсменка из Одессы загнала под плинтус Янину Соколову, провоцирующую Усика
Спортсменка из Одессы загнала под плинтус Янину Соколову, провоцирующую Усика
Елена Колесник записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку
Сегодня, 11:2792
7 Днів