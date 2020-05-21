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События Сегодня, 20:4834
Меру пресечения избрали подозреваемому в расстреле 7 человек в Житомирской области

Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле 7 человек в Попельнянском районе. Речь идет об арендаторе пруда, где произошло событие.

 

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 20 июля. При этом он не имеет права на внесение залога.

Отметим, что на заседании суда подозреваемый арендатор пруда, где произошла стрельба, находился в бронежилете и шлеме.

Кроме того, в начале рассмотрения суд частично удовлетворил ходатайство защиты о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд закрыл часть объяснений подозреваемого.

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