Меру пресечения избрали подозреваемому в расстреле 7 человек в Житомирской области

Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения подозреваемому в расстреле 7 человек в Попельнянском районе. Речь идет об арендаторе пруда, где произошло событие.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 20 июля. При этом он не имеет права на внесение залога.

Отметим, что на заседании суда подозреваемый арендатор пруда, где произошла стрельба, находился в бронежилете и шлеме.

Кроме того, в начале рассмотрения суд частично удовлетворил ходатайство защиты о проведении судебного заседания в закрытом режиме. Суд закрыл часть объяснений подозреваемого.