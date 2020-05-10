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События Сегодня, 02:0013
Ветерана АТО под Киевом застрелил подросток

В городе Вышгород 16-летний парень застрелил 45-летнего ветерана АТО Игоря Корниенко ("Корней"). Трагедия произошла в ночь на 22 мая.

 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области

Сообщается, что около 3:00 произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

"Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Придя в себя, травмированный мужчина вызвал правоохранителей.

От полученного огнестрельного ранения житель Вышгорода скончался на месте. С места трагедии сотрудники полиции изъяли оружие МКМ-072СБ и патроны.

Полиция задержала четырех участников инцидента - несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет и 19-летнего парня. Среди задержанных - 16-летний парень, который основательно подозревается в умышленном убийстве. Он временно проживает в Сумской области.

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