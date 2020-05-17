Международные рейсы до 14 июня приостановила "Мотор Сич"

Авиакомпания "Мотор Сич" объявила о приостановлении международных рейсов до 14 июня. В то же время были отменены и внутренние рейсы до 31 мая.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавируса.

В авиакомпании отметили, что пассажиры, которые имеют билеты на рейсы авиакомпании с датой вылета в этот период, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или туристического агентства, где приобрели авиабилет, для решения вопросов возврата средств за оплаченный перевозки или переноса вылета на позднюю дату.