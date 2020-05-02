Въезд студентам из Украины разрешила Польша

Иностранные студенты, в том числе из Украины, которые учатся в Польше, теперь смогут въезжать на территорию в период карантина. Студенты смогут попасть в Польшу только автомобильным транспортом.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского.

Документом расширяется перечень лиц, которым разрешен въезд на территорию Польши.

В частности, речь идет о международных автоперевозчиков, которые путешествуют транзитом через Польшу другими видами транспорта, кроме транспортных средств которыми осуществляют международные перевозки; учениках и студентах, обучающихся в Польше; гражданах других стран ЕС, Европейского экономического пространства и Швейцарии с целью проезда транзитом по территории Польши, который продолжается на более 12-ти часов с момента пересечения границы Польши.