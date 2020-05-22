Новости ТОП-7

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Досуг

S.K.Cargo доставка товара из Китая по выгодным ценам
S.K.Cargo доставка товара из Китая по выгодным ценам
Более 25 лет компания S.K.Cargo доставляет товары из Турции и Китая в Украину. За это время было осуществлено больше 2 миллионов поставок.
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Здоровое питание с YARO: суть, особенности блюд и рационы
Здоровое питание с YARO: суть, особенности блюд и рационы
Преимущества и особенности здорового питания с YARO. Как построено правильное питание от YARO.
Вчера, 21:3849
Холодильники: типы, виды и основные характеристики выбора
Холодильники: типы, виды и основные характеристики выбора
На какие параметры и характеристики обращать внимание при выборе холодильника для дома.
Вчера, 21:3444
Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков
Что подарить девочке 6-10 лет на день рождения: идеи подарков
При приближении дня рождения или другого праздника дочери многие родственники (особенно папы, но также бабушки и дедушки) теряются в догадках, что же подарить принцессе.
Вчера, 13:2277
Модульный дом для постоянного проживания
Модульный дом для постоянного проживания
Сегодня, технологии модульного строительства жилых домов становятся такими же востребованными технологиями, как и традиционные. Еще десять лет назад модульные конструкции использовались лишь в качестве подсобных помещений, а сегодня, благодаря применению уникальных технологий и эксклюзивному
Вчера, 10:5276
Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
Как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины
На что обратить внимание и как выбрать долговечный и надежный насос для своей скважины.
22-мая-2020, 20:0784

События

Меру пресечения избрали подозреваемому в расстреле 7 человек в Житомирской области
Меру пресечения избрали подозреваемому в расстреле 7 человек в Житомирской области
Суд принял решение об избрании меры пресечения 23 мая
Вчера, 20:4846
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука
В Киеве забросали петардами и дымовыми шашками офис Медведчука
Сейчас возле офиса беспорядки и полиция
Вчера, 17:1387
Залог взыскали с экс-главы Госэкоинспекции
Залог взыскали с экс-главы Госэкоинспекции
Экс-глава Госэкоинспекции нарушил процессуальные обязанности
Вчера, 15:5785
У мужчины в Запорожской области изъяли наркотиков на 1 млн гривен
У мужчины в Запорожской области изъяли наркотиков на 1 млн гривен
Правоохранители открыли уголовное дело
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Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве
Решение по ослаблению карантина в Киеве изменили в Минздраве
Киев отвечает требованиям Минздрава для ослабления ограничений
Вчера, 13:3396
Впервые за 28 лет в США обсуждали проведение ядерного испытания
Впервые за 28 лет в США обсуждали проведение ядерного испытания
Из-за серьезных разногласий американские чиновники не смогли договориться о проведении ядерного испытания
Вчера, 11:2995
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